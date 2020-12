Musto (Lega): "Solidarietà ai dipendenti di Vietri Sviluppo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Esprimo la mia vicinanza e la mia solidarietà ai dipendenti della Vietri Sviluppo, che si sono visti recapitare una comunicazione con cui, in maniera del tutto anomala e senza alcuna motivazione, vengono messi in cassa integrazione.Il neo presidente Gazia renda pubblici i bilanci dai quali si evince che durante l' anno corrente i proventi della Vietri sviluppo sono aumentati di circa 200mila euro rispetto allo scorso anno. Come mai questa società pubblica che da quel che si evince paga mensilmente numerosi consulenti senza trarre nessun beneficio mortifica chi lavora veramente? Forse sarebbe il caso che il neo presidente utilizzasse qualche fondo per premiare questi 8 dipendenti azzerando i compensi di coloro che fanno parte degli organi della Vietri Sviluppo e che non sono di supporto e sviluppo per la stessa società. Informerò i parlamentari della Lega On. Gianluca Cantalamessa e On. Pina Castiello per fare chiarezza su questa situazione che mortifica i veri lavoratori e premia invece coloro che sono seduti dietro ad una scrivania.

Vincenzo Muso - dirigente Lega Salerno