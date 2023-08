Nave migranti bloccata a Salerno, Mari (AVS): "Ci vergognamo di questo Governo feroce e inefficiente"

"Questa mattina, al porto di Salerno, insieme al Forum Antirazzista della città, ho fatto visita alla Sea Eye, la nave Ong in fermo amministrativo per aver soccorso migranti in acque internazionali. L'equipaggio ci ha confermato che sono accusati di aver salvato persone in difficoltà da tre natanti a poca distanza l'uno dall'altro. Hanno fatto semplicemente ciò che impongono la nostra Costituzione, le norme internazionali e la legge del mare". Lo scrive su Facebook il deputato Franco Mari dell'Alleanza Verdi Sinistra.

La polemica

Il parlamentare salernitano va all'attaco della linea dura decisa dal Governo di centrodestra contro gli sbarchi delle Ong: "Il governo Meloni punisce loro, premia i trafficanti libici e, soprattutto, si ostina a considerare eccezionale un fenomeno strutturale. Tanto è vero che i migranti sbarcati in Italia dall'inizio dell'anno sono oltre 100mila. Ma per la maggioranza quel che conta è tenere in piedi la narrazione tossica secondo cui fermando le Ong si ferma il traffico di esseri umani. Niente di più falso", conclude il parlamentare rossoverde.

La replica di Imma Vietri