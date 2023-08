Nave migranti bloccata a Salerno, Meloni a Schlein: "Applichiamo la legge. Non arricchiamo chi fa la tratta"

Botta e risposta a distanza tra Elly Schelin e Giorgia Meloni sulla nave Sea Eye che, dopo lo sbarco di 114 migranti, è stata bloccata e multata nel porto di Salerno. Dopo le critiche della segretaria del Pd sulla nuova legge contro gli sbarchi, non si è fatta attendere la replica direttamente del presidente del consiglio: "Reato di solidarietà? Facciamo applicare leggi e principi che esistono da sempre in ogni Stato: non è consentito agevolare l'immigrazione illegale e favorire, direttamente o indirettamente, la tratta di esseri umani. Solidarietà è fermare i viaggi della speranza e le morti in mare. Perché - conclude Meloni - contribuire ad arricchire chi organizza la tratta degli esseri umani non ha nulla a che fare con le parole solidarietà e umanità".