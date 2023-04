Europa e Sud, Nesci (FdI) nel Cilento con Marciano: "Con i fondi creare lavoro e infrastrutture"

Grande partecipazione di amministratori locali e cittadini all’incontro svoltosi a Castellabate alla presenza dell’europarlamentare di Fratelli d’Italia Denis Nesci. Ad organizzarlo il consigliere comunale di Laureana e responsabile enti locali per il Cilento di FdI Raffaele Marciano. Durante l’iniziativa si è discusso in particolare di fondi europei, Pnrr e Sud, nell’ottica di una campagna di ascolto che proseguirà fino alle elezioni europee del 2024.

Il commento

Nesci ha confermato la linea del partito e del ministro Fitto in merito: "Bisogna sfruttare al meglio tutte le ricorse perché devono produrre occupazione, far recuperare il divario tra Nord e Sud Italia e tra il Sud e il resto dell’Europa. I finanziamenti che ci sono devono essere investiti per creare lavoro e infrastrutture. Il ministro Fitto, nell’ambito del Pnrr, sta lavorando in sinergia con la CE per rivedere alcune cose ma manterremo tutti gli impegni presi”.