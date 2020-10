"No alle Luci e sì a soggiorni a costo zero": la proposta di 6 consiglieri comunali

In tempo di Covid, sembra opportuno e logico dover rinunciare all’evento Luci d’Artista, per poter innanzitutto garantire un sicuro svolgimento della vita sociale in città.

Al tempo stesso risulta necessario tenere in considerazione le legittime istanze del comparto ricettivo e di quello più generale dell’accoglienza, al fine di sostenere l’economia locale e garantire i livelli occupazionali.