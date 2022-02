Elezioni comunali a Nocera Inferiore: ecco i primi quattro candidati sindaci

Sono già quattro i candidati alla carica di sindaco per il comune di Nocera Inferiore. In pole position ci sono: Antonio Romano (già primo cittadino per il centrosinistra ed ora esponente civico che potrebbe contare sull’appoggio anche di liste di area moderata e di centrodestra); Tonia Lanzetta (appoggiata da una coalizione civica); Erminia Maiorino (Potere al Popolo).

Il centrosinistra

Ieri sera, intanto, il Partito Democratico ha ufficializzato la discesa in campo di Paolo De Maio, che ora sarà proposta agli alleati della coalizione di centrosinistra. L’annuncio dei democratici: “Il Partito Democratico nocerino, dopo ampia discussione, ha individuato, nell' avvocato Paolo De Maio, la figura che sarà proposta al tavolo della coalizione per l’indicazione del candidato sindaco che dovrà guidarla.Con un comportamento lineare, fatto di confronto e di discussione, in una pura ottica di partecipazione democratica e senza diritti di primazia, i componenti si sono prodigati, con lealtà, correttezza e senso di appartenenza, affinché si giungesse a tale decisione.Il direttivo, inoltre, da mandato alla segreteria di attivarsi per presentare, in tempi stretti, tale proposta al tavolo della coalizione, con l'auspicio di raggiungere la piena convergenza di tutte le sensibilità politiche che ne fanno parte”.