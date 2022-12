Sindaco e consiglieri cenano davanti al Comune di Nocera: è polemica, ma è solo uno spot

Sta facendo discutere la registrazione di uno spot per le festività natalizie registrato davanti alla sede del Comune di Nocera Inferiore. L’immagine principale è un grande tavolo apparecchiato attorno al quale erano seduti il sindaco Paolo De Maio, qualche assessore e consigliere comunale. A servire gli studenti dell’Istituto Alberghiero “Rea”.

La polemica

A far esplodere il caso su Facebook è stato il consigliere comunale di minoranza Antonio Iannello: “Ieri sera il aindaco e la sua maggioranza seduti intorno a una tavola imbandita in Piazza degli Eventi ai piedi della Casa Comunale. Qualsiasi siano le finalità di questa iniziativa la riteniamo inopportuna fuori luogo e fuori posto. Una vergogna!!!”. A fargli eco l’altro consigliere Pasquale D’Acunzi: “Pensavo fosse uno scherzo, purtroppo è vero. In un momento di tanto bisogno per tanti è vergognoso mostrare tanta sfacciata opulenza da parte di pochi e farsi guardare. Un modo per dire mentre voi guardate noi mangiamo. Chi? Dove? E come? Chi? I nostri eletti vincitori delle ultime elezioni comunali votati dal popolo. Dove? Davanti la casa comunale come seduti davanti casa loro dimenticando che quella comunale è la casa di tutti. Come? Serviti e vigilati senza pudore. La domanda è: dove è finita l’etica pubblica? Mi vergogno io per loro ma nulla potrà giustificare un simile comportamento. Non lo condivido e non riesco a zittire. Provo rabbia e indignazione, è grave. Voi che leggete che ne pensate?”.

La risposta

A replicare alle critiche di Iannello ci ha pensato direttamente il sindaco Paolo De Maio: “Non ti chiedo di capire le finalità di uno spot. Si può amministrate anche osando con la comunicazione. Basta il termine che hai usato per capire come avresti amministrato. Giudicare sempre e comunque senza conoscere tutti gli elementi significa soltanto strumentalizzare e fare inutili polemiche. Non si è trattata di nessuna cena, ma soltanto di un messaggio evocativo: l’Amministrazione insieme ai cittadini nel gesto che più unisce, quello della convivialità, simulando una cena, perché sentiamo la città tutta come casa. Grazie al supporto dell’Istituto Alberghiero proveremo a lanciare questo messaggio. Un saluto a tutti e buon Natale”.