Consiglio comunale e giunta: dopo quasi un mese ecco la squadra del sindaco De Maio

Nocera Inferiore avrà il suo consiglio comunale e forse anche la giunta questo venerdì. Dopo ben 26 giorni dalle elezioni, a Palazzo di Città, alle ore 11,00, si procederà alla proclamazione del nuovo consiglio comunale e alla nomina della giunta che lavorerà al fianco del sindaco Paolo De Maio.

I nomi

La commissione elettorale ha concluso l’attività di verifica, all’indomani dello scrutinio delle schede elettorali. In questi giorni si sono rincorse molte voci, oltre che nomi, su possibili novità ma al momento non vi sarebbero variazioni.

Il consiglio comunale

In aula, per la maggioranza, stanno per entrare Giuseppe Arena, Luigi Pepe, Carmen Granato e Federica Fortino del Partito Democratico; Antonio Alfano, Luciano Passero, Raffaele Baio e Annarita Ferrara di Passione per Nocera; Alfonso Romano, Rocco Vecchione e Mariano Fasolino di Nocera Libera; Umberto Iannotti e Ferdinando Padovano del Partito Socialista; Fabio Ferrigno di Libera e Renato Guerritore di Nocera Città Solidale.

All'opposizione ci saranno Antonio Romano, Pasquale D’Acunzi, Rossella Giordano, Antonio Iannello, Tonia Lanzetta, Giovanni Rosati, Vincenzo Sellitto, Giovanni D’Alessandro, Giuseppe Odoroso. Una volta proclamato il consiglio comunale, si dovrà provvedere alla nomina del presidente dell’assemblea, il più quotato è, al momento, Antonio Alfano di Passione per Nocera, ma anche in questo caso potrebbero esserci delle novità.

La giunta

In giunta, salvo novità dell'ultimo minuto, dovrebbero entrare Federica Fortino, Renato Guerritore, Massimiliano Mercede, Umberto Iannotti, con la nomina a vicesindaco dopo un travagliato dibattito all'interno dei Socialisti, Imma Lamberti e Gianluca Perna. Il settimo assessore dovrebbe essere Clara Cesareo, commercialista, con delega al di bilancio e finanze.