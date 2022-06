Nocera, rinuncia al gettone di presenza e lo devolve al canile: la scelta di D'Alessandro

Raggiunto il quarto posto nella corsa a sindaco, il neo consigliere d'opposizione ed ex candidato sindaco Giovanni D'Alessandro ha deciso di non ricevere alcun compenso che spettano ai consiglieri, in relazione alle presenze in aula, e donerà tutto al canile comunale di Nocera Inferiore. “Per me la politica è passione e servizio. Non ho mai ricevuto nulla – ha spiegato D’Alessandro -, ho soltanto dato e ci ho rimesso. E continuerò a farlo”.

La decisione

Il gesto è stato molto apprezzato sui social, specie da Gianna Senatore, responsabile della struttura, che ha ringraziato di cuore D'Alessandro. Da anni, insieme all’Associazione Zoofila Nocerina, Gianna si prende cura degli amici a quattro zampe meno fortunati, portando avanti una campagna per sensibilizzare i cittadini nell’adottare cani e gatti, contrastando il randagismo.