Servizi sociali, a Nocera Inferiore delega di collaborazione al consigliere Ferrara

Un compito di collaborazione nel settore dei Servizi Sociali. È questo l’incarico che il Sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio ha affidat alla consigliera comunale Anna Rita Ferrara, appartenente al gruppo “Passione per Nocera”. La delega ha scopo rendere più fluido il collegamento tra il Settore Economico-Finanziario e quello delle Politiche Sociali.

La delega

L’oggetto della delega, si legge nel decreto del Sindaco, è “l’analisi e il monitoraggio dei fondi e dei flussi finanziari per le prestazioni sociali per il raggiungimento degli obiettivi di omogeneità nell’erogazione dei servizi come disposto dalle Leggi di Bilancio”.«Ho voluto fortemente questa delega, perché ritengo che la pandemia e la crisi economica abbiano fatto emergere situazioni drammatiche, spingendo a dover ridefinire i livelli sociali. Il mio obiettivo è di rendere più equa possibile la distribuzione dei fondi per i servizi sociali a disposizione attraverso la loro conoscenza approfondita ed il relativo monitoraggio» ha dichiarato la neo delegata consigliera Ferrara.La consigliera delegata avrà il compito di approfondire le questioni attinenti la materia e di valutare le possibili soluzioni operative, in diretta collaborazione con il Sindaco e la Giunta e in rapporto con gli uffici comunali competenti. «Il conferimento di questa delega va nella direzione di un continuo rafforzamento del Settore delle Politiche Sociali, a cui questa Amministrazione sta lavorando con attenzione dal primo giorno. Infatti, la nostra agenda ha messo al primo posto i bisogni dei più fragili. Ringrazio la consigliera Ferrara per la disponibilità che ha reso a lavorare in questo ambito, per vigilare anche sulla puntualità dei pagamenti delle prestazioni sociali» ha affermato il sindaco De Maio.