Elezioni a Nocera Inferiore 2022, ecco la piattaforma di Giovanni D'Alessandro

Un patto tra cittadini per concorrere insieme alla costruzione di un nuovo orgoglio nocerino. Questo il motto di Giovanni D'Alessandro, pronto a presentare una piattaforma programmatica aperta e condivisa in vista delle prossime elezioni amministrative comunali. "Per un rinnovato protagonismo alla città"

L'iniziativa

"Ne costituiscono si legge in una nota - la stella polare l’ascolto concreto delle esigenze della cittadinanza e l’elaborazione di proposte costruttive, volte a concretizzare ipotesi di sviluppo e di miglioramento della qualità della vita dei cittadini"

Il progetto sarà presentato agli organi di stampa domenica 6 marzo alle ore 10.30 presso la Biblioteca comunale “Raffaele Pucci” di Nocera Inferiore in una conferenza stampa, aperta a tutta la cittadinanza, che inaugurerà una consultazione con le parti sociali e il territorio. Il professore Giovanni D’Alessandro, intorno al quale è nata l’iniziativa proveniente dalla società civile, grazie a un progetto concreto di città di servizio e di servizi, sarà presente al tavolo con i proponenti del progetto.