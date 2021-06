Nocera Inferiore, strategia per le green city e lo sviluppo sostenibile: l'incontro

L’ assessore all’Ambiente e all’Ecologia del Comune di Nocera Inferiore, Nicoletta Fasanino, ha partecipato ieri pomeriggio alla web conference “Strategia per le green city e per lo sviluppo sostenibile in ambito urbano e metropolitano nei comuni campani”.

L'incontro

L’ incontro telematico è stato patrocinato dal Ministero per la Transizione Ecologica, dalla Regione Campania oltre che da altri Enti promotori dello Sviluppo Sostenibile. Tema dell’ incontro sono state le strategie ecosostebili e la loro operatività negli ambiti urbani e metropolitani. In merito, l’assessore Nicoletta Fasanino ha dichiarato: “Gli incontri del Green City Network sono una occasione di confronto importante per gli amministratori delle città italiane che, riuniti al tavolo virtuale, possono sia scambiarsi buone pratiche che contribuire alla definizione degli impegni del Ministero e delle Regioni in materia di sostenibilità e transizione energetica. Che l’amministrazione di Nocera Inferiore sia stata tra le città italiane chiamate a partecipare, rappresenta certamente una gratificazione al lavoro che si sta facendo sul territorio.”