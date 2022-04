Elezioni Nocera Inferiore, D'Alessandro in visita al comune: l'invito di Torquato per il bilancio

Il sindaco Manlio Torquato invita tutti i candidati a sindaco il prossimo 23 aprile, al comune, dove illustrerà il bilancio di fine mandato. Intanto, ieri mattina ha ricevuto la visita di Giovanni D'Alessandro, uno dei candidati in corsa per la poltrona di primo cittadino a Nocera Inferiore

“È stato un incontro cordiale e di tenore istituzionale – ha commentato Torquato – anche in vista della manifestazione del 23 aprile che si terrà presso l’aula consiliare del comune di Nocera Inferiore sullo stato della città ed il bilancio di fine mandato. Pur nella diversità delle posizioni politiche in vista delle imminenti elezioni, il candidato sindaco e i rappresentanti istituzionali del Comune hanno avuto modo di confrontarsi in merito allo stato delle attività amministrative e delle problematiche maggiori della città di Nocera Inferiore. L’incontro si è concluso con l’invito rivolto dal sindaco a partecipare alla manifestazione del 23 così come indirizzato a tutti i candidati sindaco della città”.