Nocera Inferiore, tre consiglieri comunali aderiscono a Forza Italia

Forza Italia si rafforza a Nocera Inferiore. Dopo un incontro con il segretario regionale Fulvio Martusciello, tre consiglieri comunali (Tonia Lanzetta, Giovanni Rosati e Vincenzo Pasquale Sellitto) hanno aderito al partito centrista guidato dal vice premier e ministro degli affari esteri Antonio Tajani. Insieme a loro, anche Giuseppe Grassi insieme ad un gruppo di nocerini che hanno sostenuto alle ultime elezioni comunali il progetto civico dell’avvocato Lanzetta. Lo annuncia il segretario provinciale di Forza Italia Roberto Celano: “Forza Italia prosegue il percorso di radicamento in provincia di Salerno. Si avverte in maniera evidente la voglia di partecipare alla ricostruzione ed alla vita del partito di tanti professionisti, imprenditori, donne, giovani, militanti e, soprattutto, amministratori”.

Il commento

“Da domani raccogliamo una nuova sfida, una nuova storia che affronteremo con consapevolezza e con entusiasmo, aderendo al partito di Forza Italia, sperando che le nostre attività possano tradursi in azioni più efficaci sul territorio attraverso la sollecitazione della filiera istituzionale in tema di trasporti, beni culturali ed ambiente”, così i neo tesserati azzurri Giovanni Rosati, Vincenzo Pasquale Sellitto, Tonia Lanzetta e Giuseppe Grassi. “È giunto il momento di una scelta di un rinnovato progetto politico, che pone quali elementi fondantila partecipazione, la libertà delle scelte e la moderazione nel rispetto delle indicazioni politiche del partito”.“La nostra scelta resta di natura politica rispetto alle prossime sfide in campo, confermando il mandato elettorale civico trasversale che ha caratterizzato le scorse elezioni comunali, che hanno visto protagonisti esponenti di diverse sensibilità politiche, ciascuna nel rispetto delle proprie inclinazioni e preferenze. Ci adopereremo per mettere a disposizione la nostra esperienza, come abbiamo sempre fatto nel corso di questi anni, finalizzata all’esclusivo interesse dei nostri concittadini”.

Le nomine

Nell’ambito del radicamento e dell’organizzazione di Forza Italia provinciale di Salerno, su indicazione del delegato ai Dipartimenti Giuseppe Ruberto, si è proceduto a nominare Pamela Di Nome quale responsabile provinciale del dipartimento “Aree Interne” ed a cooptare Rosario Luisi nel comitato provinciale del partito. “Agli amministratori che entrano nella comunità di Forza Italia ed ai nominati va un caloroso augurio di buon lavoro, nella certezza che sapranno interpretare al meglio il ruolo conferitogli” conclude Celano.