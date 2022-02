Elezioni a Nocera, Potere al Popolo candida a sindaco Erminia Maiorino

Questa mattina, alla Casa del Popolo Cohiba, l’Assemblea di Potere al Popolo ha presentato la candidatura a sindaca di Nocera Inferiore Erminia Maiorino. Quest’ultima è stata introdotta da Laura Basile, anch’ella attivista della Casa del Popolo fin dalla sua fondazione. "La Casa del Popolo Cohiba rappresenta nella città di Nocera Inferiore il luogo di confronto politico che mancava e che è divenuto crocevia di incontri fruttuosi tra persone che hanno recepito e rielaborato idee e proposte a partire di una discussione sui loro bisogni di cittadini.È un esperimento che ha permesso alle persone coinvolte di esperire momenti che mancavano nella sfera culturale e politica, inaugurando una serie di riflessioni tutte preziose per il territorio. E sono preziose perché lo spazio è sempre inteso come laboratorio politico, quindi utile alla città in termini concreti".

"Erminia Maiorino non è una scelta, ma la naturale espressione del gruppo, come attivista di lungo corso e come rappresentante degna di questo dialogo politico sempre aperto. L’impegno della candidata parte da lontano, quando a tredici anni, insieme a sua madre, si opponeva alla costruzione della barriera autostradale che ha cambiato il volto della nostra città, con tutti gli espropri e la deforestazione che ha comportato. Da quel momento si sono moltiplicate le sue battaglie in collettivi studenteschi e universitari, in favore dell’acqua pubblica, nel commercio equo-solidale, per tematiche ambientaliste e animaliste, fino ad essere tra i soggetti fondatori del movimento Potere al Popolo, realtà politica nazionale.Tornando al quadro strettamente comunale, un dato indicativo ci lascia basiti: negli ultimi 5 anni, 25 consigli comunali, praticamente solo quelli obbligatori per legge.Questo dato ci spinge a riportare la politica nelle sedi deputate contro l’inconsistenza e l’incapacità della maggioranza (rilassata sui propri numeri) e l’opposizione (incapace di portare alla luce criticità e soluzioni). È un consiglio comunale senza spessore, una classe politica da mandare a casa che cerca ancora coalizioni larghe per conservare piccole posizioni di potere.L’assemblea di Nocera è pronta a mettersi in gioco per queste amministrative per il desidero e il senso di responsabilità di comunicare un altro modo di fare e intendere la politica, di rottura totale con chi fa rimescolamenti e carrozzoni. La diversità risiede nell’idea di politica come trasformazione del reale e di partecipazione diretta finora mancante. Potere al Popolo porta la voce di studentesse e studenti, lavoratrici e lavoratori, emigranti, giovani in difficoltà che vanno e che restano per cambiare lo stato delle cose".