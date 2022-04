Elezioni a Nocera Inferiore, Romano: "Una coalizione aperta e inclusiva, pronti a governare"

In un’affollata sala Maiorino, Antonio Romano, dopo un lungo periodo di pausa e di attesa, torna ad affrontare la politica attiva e lo fa, nella sua Nocera Inferiore, con la presentazione della sua candidatura alla carica di sindaco in vista delle imminenti elezioni comunali.

L’intervento

Romano ha rivendicato la formazione della sua squadra: “La nostra è una coalizione civica, aperta ed inclusiva dove ciascuno ha portato il proprio contributo, proveniente da ambienti politici e culturali diversi. Oggi inizia la vera campagna elettorale, fino ad ora ci siamo preoccupati di redigere il programma e di allestire le liste, ma adesso è il momento di parlare alla città e di convincere gli elettori”. Romano ha ricordato i tanti progetti portati a termine e cantierizzati durante i precedenti otto anni alla guida della città: "Le opere da noi realizzate hanno cambiato il volto della città rendendola più bella e attraente"

La coalizione

Per il momento sono quattro le liste che sosterranno la candidatura di Romano (Insieme per Nocera, In Comune, Movimento Autonomo Nocera-Uniti per il Futuro e Fratelli di Nocera) ma, ascoltando il suo intervento, non è escluso che la coalizione possa allargarsi e coinvolgere altre esperienze politiche e civiche per l’appuntamento elettorale del prossimo 12 giugno.