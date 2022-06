Nocera Inferiore, proclamazione questa mattina per il neo sindaco Paolo De Maio

E' stato proclamato questa mattina, quale nuovo sindaco di Nocera Inferiore, l'avvocato Paolo De Maio. La cerimonia ha visto consegnare la fascia tricolore a Gisella Ciniglio, magistrato togato e presidente dell’Ufficio elettorale centrale

Il discorso

Nel suo discorso di rito, De Maio ha così esordito: "Il nostro percorso è stato condiviso sin dall’inizio prima con la squadra delle forze partitiche e civiche che mi hanno sostenuto, poi con tutti i candidati, eletti e non, che ringrazio per la passione e l’energia che hanno messo in campagna elettorale. E, infine, con tutta la città che ha riconosciuto e accordato fiducia a questa proposta amministrativa". Tanti i temi affrontati, dall'ordine alla manutenzione, fino alla pulizia e al completamento delle grandi opere, come la rete fognaria, la rotatoria dello svincolo dell'autostrada A3, la costruzione degli alloggi di edilizia popolare a Montevescovado e il futuro della caserma Tofano. Quindi, la speranza: "Il mio personale auspicio è che ciascuno si impegni nel ruolo che gli elettori gli hanno assegnato e che la minoranza, in particolare, eserciti il suo ruolo di controllo, senza mai essere una opposizione meramente ostruzionistica che mina a rallentare l’azione amministrativa. Ciò danneggerebbe la città e non me. Sarò il sindaco di tutti, mi troverete sempre pronto ad ascoltare istanze e urgenze, ad accogliere e comprendere chi ha a cuore le sorti di Nocera. A tutti chiedo di impegnarci con senso di lealtà. Sia la corresponsabilità il valore distintivo di questa amministrazione".