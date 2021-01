Nocera Inferiore, Torquato eletto nel Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il sindaco Manlio Torquato è stato eletto nel Comitato Esecutivo dell’ Ente Idrico Campano. Il primo cittadino : “Il mio impegno sarà a favore della completa ripubblicizzazione del sistema idrico, senza false promesse e conoscendo la difficoltà di una battaglia da posizioni di minoranza”. L’ ente Idrico Campano (Eic) è un organo di governo regionale che si occupa della gestione del sistema idrico e fognario. L’ Ente territoriale in particolare ha il compito di controllare l’ operato della GORI, la società che gestisce il servizio idrico per la maggioranza dei comuni campani. Il mandato scadrà alla fine del 2021. Il Sindaco ha espresso soddisfazione per l’incarico ricevuto a nome della Città e ringraziato i colleghi sindaci amici dell’ acqua pubblica che hanno contribuito alla sua elezione, dedicata a Ciro Annunziata e Gaetano Ferrentino.