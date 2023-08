Elezioni comunali a Nocera Superiore, nasce l'Alleanza Civica: ecco i promotori

Dall’esperienza civica del gruppo Insieme per Nocera Superiore a quella di esponenti del Partito Democratico, passando per i Moderati, le civiche già esistenti con un solo obiettivo: vincere le Comunali 2024 del Comune di Nocera Superiore. E’ questo il senso del documento, diffuso nel pomeriggio di ieri, con le firme di tanti autorevoli esponenti politici del centro dell’Agro. I firmatari sono: Anna Battipaglia, Roberto Ciancio, Rosario Danisi, Giuseppe Manzo, Francesco Minardi, Mimmo Oliva, Bartolo Pagano, Giuseppe Salzano, Giuseppe Senatore, Annabel Villani e Roberto Viziola.

“Da alcuni anni stiamo lavorando all’idea di offrire alla nostra Città una possibilità di scelta democratica, credibile e seria in vista della tornata amministrativa che porterà alla elezione del nuovo sindaco e del nuovo Consiglio Comunale di Nocera Superiore nel 2024. Saremo, soprattutto, alternativi a quella parte di “minoranza” politicamente ben identificata che mai è stata “opposizione” in questi anni. Saremo fermamente alternativi a qualunque invenzione dell’ultima ora che è lontana dalla Città e dalla conoscenza delle problematiche quotidiane dei nostri concittadini. Abbiamo in progetto di costituire un Gruppo composto sia da forze giovani, che da persone che si occupano della Città da tempo, accomunate dal desiderio di condivisione e di fare gioco di squadra. Continueremo a lavorare, anche in questi mesi, per rafforzare e far crescere ancor di più un Gruppo di donne e di uomini che amano Nocera Superiore e che intendono riportarla a contare nel più vasto panorama dell’Agro Nocerino – Sarnese, dell’intera Provincia di Salerno e nella cornice della Regione Campania, dopo anni di autodeterminato e autolesionistico isolamento. Continueremo uniti nel nostro cammino e non consentiremo a nessuno di portare a termine tentativi, già miseramente in atto, di dividerci per distoglierci dal nostro progetto. Viva la squadra! Viva Nocera Superiore!”.