Elezioni comunali a Nocera Superiore: 6 liste civiche con Bisogno

C’è una continuità amministrativa tra Giovanni Cuofano ed Enrico Bisogno, indicato come candidato sindaco dell’attuale maggioranza del Comune di Nocera Superiore, ma anche la chiara volontà di valorizzare l’attuale nome in campo per la prossima tornata elettorale. E, non a caso, le sei liste civiche che compongono la coalizione di Bisogno, all’interno dei propri loghi, riportano tutte il cognome dell’attuale candidato sindaco che, proprio in queste ore, sta muovendo i primi passi della sua campagna elettorale.

Il retroscena

Una scelta di continuità, quella che ruota attorno al noto avvocato di Nocera Superiore, ma che va anche nella direzione di evitare una personalizzazione della campagna elettorale, nella quale Cuofano sarà protagonista ma non attore principale. Da capire, invece, cosa farà il Pd: continuerà a sostenere la candidatura di Bartolo Pagano o proverà a cercare un accordo con Bisogno?