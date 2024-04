Elezioni a Nocera Superiore, Danisi: "Mai con Bisogno, noi valida alternativa"

“Il mio percorso politico ed elettorale è guidato dalla coerenza perché, per il lavoro fatto all’opposizione nel consiglio comunale di Nocera Superiore nei confronti dell’amministrazione Cuofano, non posso sostenere la candidatura a sindaco di Enrico Bisogno, persona che stimo a titolo personale, il quale ha già dichiarato che nella sua futura giunta Giovanni Cuofano sarà vice sindaco". Lo dichiara il candidato sindaco Rosario Danisi, a pochi giorni dalla presentazione ufficiale del suo progetto politico ribadendo i punti fondamentali su cui si muoverà la sua campagna elettorale.

Gli obiettivi

Danisi poi aggiunge: "Mi dispiace che qualcuno non abbia compreso l’importanza della coerenza quando ci si presenta ai cittadini ed agli elettori, ma la mia scelta, condivisa da tutto il gruppo che sostiene la mia candidatura a sindaco, sarà compresa ed apprezzata anche dalla stragrande maggioranza dei nostri concittadini”.

“Il nostro programma - continua Danisi - sarà, in tutto e per tutto, alternativo a quello di chi da 10 anni ha scambiato il Comune di Nocera Superiore per il suo ufficio personale. Maggiore attenzione alle periferie, un programma di manutenzione ordinaria di scuole, verde pubblico e strade, un nuovo piano di viabilità da decidere con un confronto continuo con il mondo del commercio. E, soprattutto, una interlocuzione franca e diretta con Provincia di Salerno e Regione Campania da cui dipendono tantissimi finanziamenti per rendere Nocera Superiore, finalmente, una città vivibile per tutti”.