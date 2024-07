Nocera Superiore, convocato il consiglio comunale per la proclamazione degli eletti

Finalmente arriva, anche per il Comune di Nocera Superiore, ultimo in Campania, il momento della proclamazione del nuovo Consiglio Comunale: l’appuntamento è per domani, venerdì 19 luglio, a partire dalle 10:30, all’interno dell’Aula Consiliare del Comune dell’Agro.

Il retroscena

E’ probabile che, una volta conclusa la fase della proclamazione degli eletti, il sindaco Gennaro D’Acunzi, già nella prossima settimana, proceda alla composizione della Giunta per poi convocare la prima seduta del Consiglio che, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe tenersi entro la fine del mese di Luglio.