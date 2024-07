Nocera Superiore, oggi la proclamazione del sindaco Gennaro D'Acunzi

E' il giorno della proclamazione per il sindaco di Nocera Superiore, Gennaro D’Acunzi. E' infatti prevista per oggi la sua nomina a primo cittadino. La commissione elettorale è al lavoro per controllare le schede elettorali. Servirà ancora qualche giorno per la proclamazione degli eletti, in ragione di una serie di errori nei conteggi fatti dalle varie sezioni elettoriali. L'appuntamento è per le 12 al Comune. D’Acunzi ha superato al turno di ballottaggio il candidato Enrico Bisogno, con il 60,76% delle preferenze.