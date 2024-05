Elezioni a Nocera Superiore, partita la campagna elettorale di Enrico Bisogno

"Novantasei leoni al mio fianco, un'intera comunità intorno!", con questo slogan ha aperto ufficialmente ieri mattina la campagna elettorale, a Nocera Superiore, il candidato sindaco Enrico Bisogno. Dopo che il Tar ha riammesso tutte le liste alla tornata elettorale, Bisogno ha riunito amici, candidati e sostenitori per l'apertura della campagna elettorale, senza lesinare stoccate a chi - dice - aveva già avviato "una campagna mediatica messa in scena".

L'incontro

Nel ringraziare tutti quelli che hanno voluto sostenerlo nelle liste, il noto avvocato ricordato l'importanza delle opere già realizzate a Nocera Superiore, insieme a quelle che sono invece in programma, con l'obiettivo di continuare quel percorso teso a ricostruire "un'identità cittadina". Diversi gli argomenti trattati, nel segno di una continuità amministrativa che - dice Bisogno - ha trovato la condivisione di tante persone con varie estrazioni politiche: dal superare quel concetto di "frazioni staccate una dall'altra" in città a ciò che già oggi rappresenta una grande opportunità per i cittadini, come la "Casa delle Arti e dei Talenti". "Siamo pronti a scendere ufficialmente in campo, a proporre le nostre idee per il futuro della nostra città. Avanti Nocera Superiore, con fiducia e coraggio!"