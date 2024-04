Elezioni a Nocera Superiore, il centrodestra unito con Gaetano Montalbano

I coordinatori cittadini Concetta Galotto per Fratelli di Italia, Luca Soriente per Forza Italia, Pierluigi Vitale per Noi Moderati, Enzo Casola per UDC, di concerto con i responsabili provinciali, ritenendo che il centro destra debba essere un riferimento importante per gli elettori, hanno raggiunto la quadra sul nome del noto medico nocerino Gaetano Montalbano.

La nota

“L’unità del Centro Destra è un valore fondamentale da preservare – sottolineano i quattro coordinatori cittadini -, pertanto abbiamo individuato nella persona di Gaetano Montalbano la giusta guida della coalizione . Le sue capacità amministrative già dimostrate nell’ambito del centro centra, saranno determinanti per riottenere la guida della città.”