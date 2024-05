Elezioni comunali a Nocera Superiore: escluso Bisogno, restano solo tre candidati sindaci

La Commissione Elettorale Mandamentale ha escluso dalla prossima competizione elettorale per le elezioni comunali di Nocera Superiore il candidato sindaco Enrico Bisogno e la sua coalizione, composta da ben sei liste. Alla base della decisione alcune irregolarità contenute nella documentazione presentata al Comune, nella giornata di ieri.

Gli altri candidati

In attesa di conoscere l’eventuale mossa legale di ricorrere al Tar contro la decisione della Commissione, al momento, in campo, per la prossima tornata elettorale restano Gennaro D’Acunzi (civico), Rosario Danisi (civico area centrosinistra) e Gaetano Montalbano (Forza Italia), al quale, sempre a causa di alcune irregolarità, è stata cancellata la lista Noi Moderati, per la mancanza della delega del partito nazionale. Per Noi Moderati, il deputato Bicchielli ha già annunciato ricorso.