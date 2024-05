Caos liste, i candidati Albani e Pannullo: "Mal digerito lista di FDI per Bisogno"

Il caos liste a Nocera Superiore continua a tenere banco. In una nota, a firma di Marco Albani e Antonia Pannullo, viene annunciata una conferenza stampa per oggi, alle 18, presso il bar “El Boccadillo” (di fronte al Municipio) in merito a quanto accaduto nelle ultime ore, in occasione della presentazione delle liste per le elezioni comunali di Nocera Superiore. E dove tutte le liste del candidato a sindaco Enrico Bisogno, non sono state ammesse per una serie di documenti che mancavano, secondo valutazione della commissione preposta. Stessa sorte, anche se per una sola lista, per il candidato sindaco, Gaetano Montalbano.

La nota

“In qualità di rappresentante del gruppo civico - si legge nella nota - che come a conoscenza di tutti, aveva deciso di appoggiare la Candidatura a Sindaco dell’avvocato Enrico Bisogno, comunico quanto segue. Avevamo deciso di confluire su un unica candidata al Consiglio Comunale, la Dott.ssa Antonia Pannullo, dapprima nella lista ” La nostra terra ” , poi successivamente collocata in ” Comunità Nocera Superiore Italia”. Tale spostamento è stato dettato dall’ingresso di Fratelli D’Italia. Ingresso mal digerito da tutti noi, solo ed esclusivamente per coerenza e non per altro. Ad oggi come tutti sapete sussiste una problematica sulla presentazione delle liste, attualmente al vaglio della Commissione Mandamentale. La coerenza è alla base del nostro progetto, ed è stata messa inequivocabilmente in discussione con l’ingresso di Fratelli D’Italia. Al fine di chiarire la nostra posizione e dissociarci riguardo al teatrino politico in atto , abbiamo deciso di convocare la stampa per motivare la nostra posizione e le distanze dalla coalizione che fa capo al Candidato Sindaco Enrico Bisogno”.