Caos liste a Nocera Superiore, Danisi: "La democrazia ha le sue regole, dispiace per chi è fuori"

“La democrazia ha le sue regole, formali e sostanziali, che vanno rispettate. Sapere che tante amiche ed amici non prenderanno parte alla prossima campagna elettorale di Nocera Superiore dispiace perchè mancherà il confronto dialettico e politico che, in ogni caso, alimenta il dibattito ed aiuta tutti a migliorare idee e programmi.” Lo scrive il candidato sindaco di Nocera Superiore Rosario Danisi dopo lo stop, momentaneo, alle liste che supportavano la candidatura di Enrico Bisogno per irregolarità amministrative e burocratiche.

Il messaggio alla città

Danisi, intanto, prosegue con la campagna elettorale: “Noi continueremo a spiegare a tutti i cittadini della nostra comunità cosa intendiamo realizzare nei prossimi 5 anni. Anche grazie alla collaborazione con la Provincia di Salerno e la Regione Campania che intendiamo rendere continua e costante. Buona campagna elettorale a tutta Nocera Superiore. Questo è il momento di cambiare: Nocera Superiore ha bisogno di coerenza e di territorio”.