Elezioni comunali a Nocera Superiore: è il giorno della verità per Fratelli d'Italia e Pd

Quella di oggi dovrebbe essere la giornata della verità per il Partito Democratico e per Fratelli d’Italia nelle convulse e, per alcuni tratti, confuse trattative per le prossime elezioni comunali di Nocera Superiore.

Le alleanze

Per il Pd arriva il momento delle scelte definitive: confermare la candidatura di Bartolo Pagano, cosi’ come indicato anche in un comunicato stampa, oppure aprire ad una possibilità di chiudere un’intesa con la coalizione dell’attuale sindaco Cuofano. Per Fratelli d’Italia, invece, quella di domani sarà la riunione nel corso della quale verrà ufficializzato il passo indietro del candidato sindaco Franco Pagano, scelto con le primarie nello scorso mese di Giugno, mai entrato in campo per una vera e propria campagna elettorale: Fdi dovrà decidere se sostenere la candidatura di Gennaro D’Acunzi o quella di Gaetano Montalbano. Per saperne di più, ci sono da attendere ancora 24 ore.