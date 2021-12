Nocera Superiore: approvato il Piano Triennale Opere Pubbliche, nuovo record per la differenziata

Nocera Superiore è tra i primi Comuni in provincia di Salerno ad approvare il Bilancio di Previsione in anticipo rispetto ai termini fissati dalla legge. Ieri sera l’ok alla manovra finanziaria è arrivato nel corso del Consiglio comunale. “Anche quest’anno rispettiamo ampiamente i termini e consentiamo agli Uffici di avere, già dal primo gennaio, la dotazione economica comunale necessaria per attuare da subito la programmazione di servizi ed opere – spiega il sindaco Giovanni Maria Cuofano – Nella manovra i numeri traducono la volontà e le intenzioni di questa amministrazione nel potenziare ancora di più servizi, scuole, spazi urbani e sociale”.

Le opere in programma

Sono previste nuove opere per la città, fra cui la realizzazione a zona verde pubblico con annessa area di sosta in località Croce Malloni; la rigenerazione di Via Papa Giovanni XXIII; le riqualificazioni del centro storico di Pecorari, di via Trieste e di piazza Materdomini con rifacimento della pubblica illuminazione e area pedonale. Le risorse esterne reperite dall’Amministrazione consentiranno la demolizione dell’ex asilo antistante il municipio e la realizzazione della Casa delle arti e dei talenti per circa due milioni e mezzo di euro. Sempre sull’annualità 2022 sono previsti gli interventi volti a ridurre le criticità strutturali alla scuola Fresa Pascoli per 1 milione di euro.

La raccolta differenziata

Nella giornata dell’approvazione dell’esercizio finanziario di previsione 2022 è giunta per l’Amministrazione Cuofano anche un’altra buona notizia: il consolidamento della leadership in provincia di Salerno in tema di Differenziata da parte della città che, con l’81,12% (dati Legambiente) si piazza al primo posto nella classifica dei Comuni con più di 20mila abitanti.