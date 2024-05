Elezioni a Nocera Superiore, Bisogno apre la campagna elettorale

Dopo la sentenza del Tar in merito ai ricorsi elettorali, il candidato sindaco di Nocera Superiore Enrico Bisogno aprirà domani - domenica 19 maggio alle 10.30 su Corso Matteotti 66 - la sua campagna elettorale e presenterà le liste della sua coalizione."Siamo pronti a scendere ufficialmente in campo, a proporre le nostre idee per il futuro della nostra città. Avanti Nocera Superiore, con fiducia e coraggio!" è il messaggio scritto da Bisogno sui social per i suoi sostenitori.