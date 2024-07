Nocera Superiore, proclamati i consiglieri comunali eletti: tutti i nomi

Dopo il rinvio dei giorni scorsi, si è tenuta questa mattina la proclamazione dei consiglieri comunali eletti a Nocera Superiore che, di fatto, da il via al nuovo governo comunale guidato dal sindaco Gennaro D’Acunzi. L’unica novità riguarda il gruppo di Forza Italia: al posto di Gaetano Montalbano entrerà il figlio Aniello, in quanto è stata dichiarata l’ineleggibilità dell’ex candidato sindaco per via di una condanna definitiva risalente a molti anni fa.

Tutti i nomi

Per la maggioranza sono stati eletti: Teo Oliva (Ci siamo), Rinaldo Villani (Adesso), Giuseppe Salzano (Superiore è Nocera), Nicola Manzo (Oltre), Pasqualina De Angelis (Adesso), Antonio Sessa (Oltre), Antonietta Battipaglia (Oltre), Giuseppe Senatore (Legalità e Trasparenza), Marcella De Angelis (Ci Siamo), Rossella Petti (Superiore è Nocera).

Per l’opposizione sono stati eletti: Enrico Bisogno, Carmine Amato (La Nostra terra), Giovanni Iannone (Città Libera), Annalisa Carleo (Viva Nocera Superiore), Maurizio Lamberti (+Rete), Aniello Montalbano (Forza Italia).