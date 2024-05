Caos elezioni a Nocera Superiore, Bisogno: "Liste escluse, valuteremo ricorso al Tar"

Nel pomeriggio di oggi, al termine dell’incontro con candidati e delegati delle sei liste a sostegno della sua candidatura a sindaco, dopo ampio e proficuo confronto, l’avvocato Enrico Bisogno ha espresso l’intenzione di valutare, una volta ricevuta dalla Commissione Mandamentale formale comunicazione, gli estremi di un possibile ricorso al Tar avverso l’esclusione dalle elezioni comunali di Nocera Superiore.

Il commento

“Non appena avremo ufficialmente contezza di quanto ci viene contestato – dichiara Bisogno – valuteremo in maniera serena il da farsi, non escludendo, quindi, l’ipotesi di ricorrere al Tribunale Amministrativo. Per il momento, ringrazio ancora una volta i 96 candidati – mamme, professionisti, studenti, operai, commercianti, rappresentanti delle forze dell’ordine – che hanno scelto di sottoscrivere la mia candidatura ed il progetto civico di prosecuzione amministrativa per Nocera Superiore; i tanti cittadini che sin dalle prime battute mi hanno incoraggiato e sostenuto; la mia famiglia e quanti nelle ultime ore si sono ancora aggiunti al gruppo”.