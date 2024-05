Elezioni a Nocera Superiore, ricusata la lista Noi Moderati: "Presentiamo ricorso"

“Ho fiducia che venga riammessa la lista di Noi Moderati perché sono esclusivamente motivi burocratici”. Con queste parole il vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati e commissario regionale per la Campania l’onorevole Pino Bicchielli commenta la decisione del comitato elettorale, che ha ricusato la lista di Noi Moderati a sostegno del candidato sindaco Gaetano Montalbano a Nocera Superiore.

Il commento

“Sicuramente il sacrificio di chi ha lavorato mesi e mesi per partecipare alle elezioni non può essere messo in discussione da piccolissime mancanze di carattere burocratico - ha detto il deputato salernitano - Non a caso, ad inizio della mia legislatura, ho depositato due disegni di legge tendenti a semplificare le modalità di partecipazione dei partiti alle elezioni amministrative”.

L'altro caso

Nel mirino sono finite, in queste ore, anche le liste dell’aspirante primo cittadino Enrico Bisogno che, proprio oggi, doveva aprire la campagna elettorale. Ma la manifestazione, proprio a causa di alcuni problemi burocratici, è stata rinviata a data da destinarsi.