Elezioni a Nocera Superiore: Bisogno rinvia l'apertura della campagna elettorale

A causa di problemi burocratici legati alla presentazione delle liste, l’apertura della campagna elettorale del candidato sindaco Enrico Bisogno, prevista per oggi alle ore 11, è stata rinviata, in attesa della decisione della Commissione Mandamentale Elettorale.

La riunione

Nel pomeriggio di oggi, alle 15.30 nella segreteria di via Vincenzo Russo, si terrà un incontro con i delegati di ciascuna lista per un confronto sul prosieguo della competizione elettorale nelle more delle decisioni che saranno assunte dalla Commissione Mandamentale.