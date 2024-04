Elezioni a Nocera Superiore, D'Acunzi perde pezzi: Esposito si ritira

Sorpresa a Nocera Superiore dove la coalizione civica che vede quale candidato sindaco Gennaro D’Acunzi inizia a perdere pezzi. Dopo aver annunciato, nei giorni scorsi, la sua candidatura al consiglio comunale al fianco del noto medico nocerino, l’avvocato Alfonso Esposito ha annunciato il suo passo indietro con un post sui social.

L'annuncio

Il legale nocerino scrive: “Ringrazio i numerosissimi attestati di stima ricevuti per la mia dichiarata discesa in campo alle prossime elezioni comunali 2024, quale candidato al Consiglio Comunale ma, non ravvedendo più quei presupposti che mi avevano fatto determinare, comunico che io non ci sarò.Questo non significa che non continuerò a dare, come ho sempre fatto in questi anni, il mio libero, personale e concreto contributo alla città di Nocera Superiore, nell’interesse esclusivo della collettività” conclude Esposito.