Comune di Nocera Superiore, Cuofano ritira le deleghe a Senatore

Il sindaco di Nocera Superiore Giovanni Maria Cuofano ha revocato le deleghe (Commercio, Suap, Beni Culturali/Archeologici, Polizia Locale, Fondi Comunitari/Regionali) all’assessore Giuseppe Senatore. Nel decreto di revoca vengono espresse le seguenti motivazioni: “nel corso degli ultimi mesi, sono venuti meno i presupposti fiduciari posti alla base della nomina dell’assessore Giuseppe Senatore in quanto ha svolto la sua attività politica e le rispettive attività delegate con modalità operative tali da influire sulla corretta attuazione dell’azione politica operando senza sinergia alcuna con il Sindaco, con i colleghi dell’esecutivo e della maggioranza, in totale dissonanza con la necessaria azione politica”.

La reazione

Il primo cittadino Cuofano spiega: “Abbiamo sempre chiesto a chi assumeva ruoli di collaborazione di operare nell’esclusivo interesse della città senza prestarsi a distrazioni che potessero ledere la buona azione dell’Amministrazione – spiega Cuofano – Dal momento in cui si è scelto di intraprendere una personale iniziativa non valutandone l’inopportunità, si è deciso di essere fuori dal perimetro ideale, politico e amministrativo della compagine che governa la città. Sul Consorzio di Bonifica, invece, noi vigileremo e pretenderemo azioni concrete”. Nelle prossime ore Cuofano incontrerà il Presidente del Consorzio ed i componenti della Deputazione per fare il punto della situazione.