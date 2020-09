Nocera Superiore: il sindaco Cuofano licenzia l'assessore Battipaglia

Anna Battipaglia non è più assessore della Giunta comunale di Nocera Superiore. Stamattina il sindaco Giovanni Maria Cuofano ha revocato le deleghe (Manutenzione, Verde Pubblico e Cimitero) assegnate all’ormai ex membro dell’esecutivo il 10 giugno dello scorso anno.

I dettagli

Le motivazioni della bocciatura - mancata diligenza e solerzia - sono racchiuse nel decreto di revoca firmato questa mattina. "Rilevato che nel corso degli ultimi mesi, da parte dell'Assessore Anna Battipaglia non sono state espletate con la dovuta diligenza e solerzia le attività connesse alle deleghe ed agli incarichi assegnati, operando senza sinergia alcuna con il Sindaco, che spesso si è dovuto sostituire, ledendo, in tal modo, l’immagine dell’Ente, il primo cittadino decreta di revocare la nomina", è scritto nell'atto. Il provvedimento non implica alcun genere di valutazione sulle qualità personali o professionali dell’Assessore revocato, "né è da intendersi sanzionatorio, piuttosto finalizzato a garantire la serena prosecuzione del mandato amministrativo", si legge ancora nell’atto notificato all’ex Assessore.

Gli scenari

Già da stamattino il primo cittadino, che ha ufficialmente avocato a sé le deleghe assegnate alla Battipaglia, ha predisposto la riorganizzazione dei servizi di Manutenzione, Verde Pubblico e Cimitero per un immediato rilancio delle attività che, negli ultimi mesi, avevano perso di efficacia e di efficienza. Ha altresì chiesto un incontro con gli operai per un briefing per una programmazione analitica delle attività. Uno dei primi interventi già calendarizzati da Cuofano sarà, a stretto giro, la pulizia delle caditoie ed un riassetto generale delle attività manutentive sul territorio per assicurare risposte rapide ed efficaci alla comunità in attesa della nomina del nuovo assessore.