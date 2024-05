Elezioni a Nocera Superiore: il Tar riammette le liste di Bisogno e "Noi Moderati" di Montalbano

Il Tribunale Amministrativo della Regione Campania di Salerno ha riammesso Enrico Bisogno con cinque liste alla prossima tornata elettorale per le Comunali di Nocera Superiore. La decisione è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi: all’udienza nessuno degli altri candidati si era costituito in giudizio. "Ce la giocheremo fino in fondo questa battaglia democratica, dove il giudice ultimo sarà la comunità" scrive, sui social, l'aspirante primo cittadini, appoggiato dalla maggioranza uscente e dal sindaco in carica Giovanni Maria Cuofano.

I Moderati

Il Tar, inoltre, ha anche riammesso la lista Noi Moderati della coalizione di Gaetano Montalbano (Forza Italia). “È un risultato straordinario che premia l’impegno e la caparbietà delle tante persone che non si sono mai arrese alla burocrazia, ringrazio gli avvocati Angela Ferrara e Antonio Scuderi che hanno creduto in noi e ci hanno sostenuto dinanzi al Tar - ha dichiarato il coordinatore provinciale Luigi Cerruti - Siamo pronti a presentarci agli elettori e a far conoscere loro i protagonisti di questa sfida, a sostegno del nostro candidato sindaco Gaetano Montalbano. Non ci siamo mai arresi alle difficoltà e non avevamo intenzione di farlo oggi. Ci siamo, siamo ufficialmente in campo ed è agli elettori di Nocera Superiore che ci rivolgiamo: abbiamo bisogno ancora di voi e del vostro sostegno. Ci siete sempre stati e siamo certi che sarete ancora con noi in questa avventura”.

I candidati sindaci

Ora, in attesa di una eventuale ma difficile impugnativa dinanzi al Consiglio di Stato, si dovrà procedere al nuovo sorteggio per la scheda elettorale per le Comunali di Nocera Superiore dove i candidati sindaco restano quattro: Enrico Bisogno, Gennaro D’Acunzi, Rosario Danisi e Gaetano Montalbano.