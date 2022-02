Nocerattiva e produttiva: convegno con imprenditori e politici a Nocera Inferiore

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il volto della Nocera produttiva al centro del convegno promosso dall’associazione Nocerattiva, che si svolgerà sabato 5 febbraio, dalle 9.30, presso lo stabilimento Solania a Fosso Imperatore. È da sempre viva l’attenzione alla dimensione produttiva della nostra città per la creazione e il mantenimento di quelle condizioni favorevoli allo sviluppo del tessuto produttivo. È necessario, però, ascoltare gli attori principali per comprendere come i benefici garantiti dalle ZES possano rappresentare davvero un volano per la crescita di questo territorio, in un dialogo virtuoso tra parti produttive e istituzioni.

Un’occasione preziosa per ascoltare la voce dei consorzi, grazie alla presenza di: Giuseppe Napoletano, amministratore Solania e rappresentante del Consorzio “Le Cotoniere”, Alfonso Vicidomini, presidente Co.IFIM (Consorzio Imprenditori Fosso Imperatore); Giancarlo Attianese, rappresentante delle aziende area PIP Casarzano; Antonio Franza, assessore alle Politiche di sviluppo economico. Discuteranno, invece, del futuro delle aree produttive tra ZES (Zone Economiche Speciali) e retroportualità: Andrea Annunziata, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; Antonio Ferraioli, presidente Confindustria Salerno; Agostino Gallozzi, presidente Gallozzi Spa; Mauro Maccauro, presidente Euroflex Spa.

L’evento si aprirà con i saluti di Giuseppe Pannullo, presidente dell’associazione Noceraattiva, e Manlio Torquato, Sindaco di Nocera Inferiore. In rappresentanza della Regione Campania è previsto l'intervento di Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Nocera Inferiore, di Confindustria Salerno, e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.

Paolo De Maio

Consigliere comunale Nocera Inferiore