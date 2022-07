Elezioni politiche, Mastella annuncia i primi candidati: nel salernitano spunta una donna

Il leader di “Noi di Centro” Clemente Mastella annuncia le prime candidature al parlamento nelle province campane. Per il collegio uninominale camera di Salerno/Mercato San Severino la scelta è ricaduta sul vice sindaco di Mercato San Severino, Vincenza Cavaliere, attuale presidente provinciale del nuovo partito del leader di Ceppaloni. Cavaliere, reduce da un successo alettorale nel suo comune, è stata tra le prime ad aderire al nuovo progetto centrista (che guarda al centrosinistra di Letta, Renzi e Di Maio) nel salernitano.

Gli altri nomi

Mastella, dunque, conferma l'avvio della raccolta delle firme da lunedì 1 agosto ed annuncia le prime candidature nei collegi maggioritari e nelle liste proporzionali. "Entro la fine della prossima settimana contiamo di ultimare la raccolta delle firme per la presentazione delle liste che presenteremo agli elettori in vista del voto del prossimo 25 settembre. Sui territori chiameremo all'impegno le migliori risorse ed energie del partito: per quanto riguarda la provincia di Caserta, nel collegio maggioritario alla Camera di Caserta città sarà candidato Luigi Bosco, segretario regionale di Noi di Centro ed assessore nel capoluogo casertano, nel collegio maggioritario al Senato correrà la nostra consigliera regionale Maria Luigia Iodice, nel maggioritario Camera Aversa/Litorale Domizio il consigliere provinciale nonché vice sindaco di Cellole, Giovanni Iovino. Nel listino proporzionale alla Camera ed al Senato pronti a scendere in campo il segretario provinciale Orlando De Cristofaro (Aversa), il consigliere provinciale Pasquale Salzillo (Marcianise), la consigliera comunale e già consigliera provinciale Liliana Trovato (Caserta), il consigliere comunale ed importante riferimento dell'Appia Francesco Petrella (Santa Maria Capua Vetere) e Francesca Benenati (Maddaloni)”.