Noi Moderati, il nuovo coordinatore di Battipaglia è Enrico Tucci

"Siamo presenti su tutto il territorio della provincia di Salerno e proprio in questi giorni completeremo tutte le nomine affinché ogni città possa avere il coordinamento locale di Noi Moderati". Lo comunica l'onorevole Pino Bicchielli, vice presidente del partito alla Camera dei Deputati annunciando la nomina di Enrico Tucci quale responsabile del coordinamento cittadino di Battipaglia.

Il commento

"L'obiettivo è radicare la nostra presenza sul territorio per offrire sostegno ai cittadini, dare risposte alle loro istanze e accendere i riflettori sulle problematiche che attanagliano la comunità a partire dall'ambiente e la valorizzazione dell'agricoltura, settore strategico per la nostra economia - ha dichiarato Tucci - Un ringraziamento all'onorevole Pino Bicchielli per la presenza sul territorio, l'attenzione che riserva alle comunità della provincia di Salerno e l'impegno verso i cittadini". Intanto proprio il vice presidente di Noi Moderati annuncia che nelle prossime ore saranno completate le nomine: "Stiamo lavorando sui territori radicando la nostra presenza, la nascita di un coordinamento locale è la risposta giusta, a mio avviso, alle istanze dei cittadini" ha concluso Bicchielli.