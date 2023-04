Campagna, Immacolata Maratea è la nuova responsabile di Noi Moderati

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Immacolata Maratea è la nuova responsabile Noi Moderati per la città di Campagna. Una nomina conferita dall’onorevole Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati per la Camera dei Deputati che in queste settimane è impegnato con la riorganizzazione del partito su tutto il territorio della provincia di Salerno. Campagna è tra i comuni chiamati al voto per il rinnovo della classe amministrativa e la Maratea scende in campo a sostegno del candidato sindaco Pierfrancesco D’Ambrosio. «Ho deciso con la mia candidatura di sostenere la coalizione civica del candidato a Sindaco Pierfrancesco D’ambrosio poiché negli ultimi anni, ho avuto modo di conoscerlo personalmente e di apprezzarne le sue capacità, diplomatiche, professionali e politiche. Sono sicura che grazie alle sue competenze e al nostro impegno Campagna tornerà a brillare di una nuova luce sotto ogni punto di vista», ha dichiarato la responsabile locale di Noi Moderati.

«Quella di Immacolata Maratea è sicuramente una candidatura di spicco per la città di Campagna, stiamo lavorando su tutto il salernitano, siamo impegnati con le amministrative e siamo presenti nei grandi comuni chiamati al voto – ha dichiarato l’onorevole Bicchielli – Stiamo lanciando dei segnali importanti alla comunità che sta rispondendo bene, dimostrando di credere nel nostro progetto».