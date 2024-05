Noi Moderati, il candidato al Europee Riccardo Rosa nel salernitano

Il coordinamento giovanile di Noi Moderati Salerno si presenta e lancia la campagna tesseramento. L’appuntamento è per domenica 12 maggio, dalle 10 alle 13 in via Passanti, nei pressi di Atelier Michela Elite. Saranno presenti: Luigi Cerruti, coordinatore provinciale Salerno; Amedeo Auriemma, coordinatore cittadino Scafati; Filippo Sansone, responsabile Agro Nocerino Sarnese; Valter Carotenuto, coordinatore provinciale Giovani NM Salerno; Eliodoro Nappi e Angela Rosato del direttivo giovani NM. Le conclusioni saranno affidate al vicepresidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati, l’onorevole Pino Bicchielli e a Riccardo Rosa, candidato al parlamento Europeo con la lista Forza Italia - Noi Moderati per il collegio sud.

Le dichiarazioni

“Il coordinamento giovanile di Noi Moderati si è costituito e cresce giorno dopo giorno. Importante vedere giovani così legati al loro territorio, impegnati in politica e pronti a dare il loro contributo fattivo, dentro e fuori le istituzioni”, ha dichiarato il coordinatore provinciale Luigi Cerruti. “Ci siamo, stiamo lavorando molto per la buona riuscita di questo evento e siamo felici di poter contare sul valido aiuto del nostro deputato, l’onorevole Bicchielli, particolarmente presente sul territorio”, ha dichiarato il coordinatore provinciale dei Giovani Valter Carotenuto. Quella di domenica sarà per Rosa la prima uscita ufficiale in Campania: “Quando i giovani mi hanno invitato al loro evento non ho potuto rifiutare. Ho scelto di scendere in campo in prima persona perché voglio garantire ai giovani un ruolo centrale al Parlamento Europeo - ha dichiarato Riccardo Rosa - Il primo appuntamento in Campania per lanciare il tesseramento del coordinamento giovani vuole sottolineare proprio l’impegno che porterò avanti”.