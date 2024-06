Noi Moderati, l’avvocato Franco Rosa nominato responsabile territoriale Alto Sele

L’avvocato Franco Rosa è stato nominato responsabile territoriale dell’Alto Sele e Valle del Cratere per Noi Moderati. Avvocato cassazionista, è esperto del settore previdenziale e non solo e da oggi darà il suo fattivo contributo all’interno del partito.

“La politica al servizio del cittadino: questo è stato il mio impegno da lontano per far sì che il cittadino non fosse più solo - ha dichiarato l’avvocato Rosa - Il mio obiettivo è permettere al cittadino di avere un punto di riferimento e sento di dare questo mio contributo attraverso Noi Moderati con grande determinazione e il piacere di dire: io ci sono! ringrazio l’onorevole Pino Bicchielli per la presenza costante sul territorio, per l’attenzione che dedica alla nostra vasta provincia e ringrazio il coordinatore provinciale Luigi Cerruti per avermi conferito tale incarico che mi riempie di orgoglio e di responsabilità”. “Siamo presenti e operativi sui territori, stiamo lavorando per garantire ad ogni zona della provincia di Salerno un referente di Noi Moderati. La nostra politica resta sempre la stessa: presenza costante, ascolto, intercettare i bisogni dei cittadini e provare a dare risposte dando voce a chi oggi voce non ha”, ha dichiarato il coordinatore provinciale Luigi Cerruti.