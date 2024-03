Noi Moderati, Garzia nominato responsabile provinciale dipartimento sanità

Mario Garzia responsabile provinciale sanità per Noi Moderati Salerno. Audioprotesista e laureando magistrale in psicologia cognitiva comportamentale, il dottor Garzia metterà a disposizione le sue competenze in termini sanitari affinché anche da Salerno il partito centrista possa offrire il suo prezioso contributo alla luce delle tante difficoltà che vive oggi il settore pubblico.

I commenti

“Vorrei partire da ciò che non in seno ai servizi sanitari erogati alla collettività, partire da tutti i servizi che esistono in provincia di Salerno ma non soltanto per quanto riguarda le cattive prestazioni, le lungaggini delle liste di attesa, la chiusura di tanti ospedali nella regione e in modo particolare qui nella provincia di Salerno - spiega il dottor Garzia - Se una persona ha bisogno di una visita urgente deve procedere a pagamento, in intramoenia altrimenti diventa impossibile ed è una prassi che noi dobbiamo debellare”. Grande attenzione sarà poi riservata al contesto sociale per “cercare di migliorare, per quanto possibile, la vita delle persone, la qualità dei servizi cercando di tagliare al massimo da un punto di vista proprio di lungaggini e tempistiche l'erogazione dei servizi, provando ad offrire un valido contributo anche per quanto riguarda i tetti di spesi - dice ancora il dottore - Un intervento a 360 gradi il mio che comprende anche la presenza degli psicologi in un ambito molto ampio da un punto di vista dell'assistenza sociale: supporto alle famiglie, supporto ai bambini nelle scuole e così via. Ringrazio il coordinatore provinciale Luigi Cerruti per il grande impegno a servizio del partito e ringrazio il nostro deputato, l’onorevole Pino Bicchielli con il quale condivido questi temi, a lui molto cari come ha già ampiamente dimostrato in questi mesi”.

Esprime soddisfazione il coordinatore Luigi Cerruti: “Il dottor Mario Garzia è un valore aggiunto per Noi Moderati, siamo certi che offrirà il suo prezioso contributo in un comparto particolarmente critico come quello della sanità pubblica per l’appunto”.