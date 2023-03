Michele Merola nominato responsabile Valle dell'Irno di Noi Moderati

Nuovo incarico in provincia di Salerno per Noi Moderati. Nella giornata di ieri, Michele Merola è stato nominato responsabile di Noi Moderati per la Valle dell’Irno.

La nomina

"Ringrazio il deputato Pino Bicchielli per l’attenzione che, da sempre, riserva al nostro territorio e alla provincia di Salerno in generale. La nascita di un coordinamento locale, riferimento per tutta la Valle dell’Irno, è un segnale importante per il nostro territorio – ha dichiarato Merola – Il mio impegno sarà costante, Noi Moderati raccoglie sempre più consensi e dobbiamo lavorare tutti insieme per far crescere ulteriormente il partito". "Con l’adesione e la nomina di Michele Merola si rafforza la nostra presenza nella provincia di Salerno - ha dichiarato l’on. Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati – Stiamo portando avanti un lavoro prezioso sul territorio salernitano e andremo avanti nell’ottica di un radicamento importante che sta portando i suoi frutti".