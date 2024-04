Scafati, Noi Moderati sulla situazione del commercio cittadino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il commercio è in forte difficoltà. Il grido d’allarme arriva da Eliodoro Nappi, coordinatore giovanile Noi Moderati per la città di Scafati che in questi mesi ha raccolto e toccato per mano le tante criticità che vivono i commercianti, non solo a livello locale ma soprattutto a livello nazionale. «Da imprenditore giovanile vivo le difficoltà del settore ma anche dei tanti cittadini che fanno i conti con la carenza di posti auto, rendendo difficile parcheggiare anche per pochi minuti per recarsi in un negozio – ha raccontato Nappi – Situazione simile anche in periferia: in via Dante Alighieri, una delle strade di ingresso della città, molto trafficata perché collega Scafati e altri paesi dell’agro nocerino sarnese, oggi quasi ingestibile». Altra questione riguarda il decoro urbano: «servirebbe uno slancio in più per rendere maggiormente vivibile la nostra città, procedere magari all’installazione di nuove panchine e cestini per la raccolta di rifiuti e di deiezioni canine», ha detto ancora il coordinatore cittadino che propone la realizzazione di una Isola pedonale nel centro di Scafati, in modo da evitare ingorghi al centro e renderlo più tranquillo e vivibile oltre che migliorare la sicurezza e la viabilità per ridare slancio al settore del commercio». Non una critica quella che arriva da Eliodoro Nappi ma, precisa, «la volontà di intervenire laddove ci sono carenze perché anche questo è il senso di coalizione e collaborazione: affrontare le problematiche in un’ottica oggettiva, andando ad intervenire laddove necessario». Inoltre ci vorrebbe un po’ più di decoro pubblico per le strade della città, spesso senza luci, soprattutto quelle del centro, e per di più senza controlli. Non ci sono panchine dove fermarsi e sedersi se non sul Corso Nazionale, non ci sono cestini in tutte le altre strade della città. La prima opera che sento di dare ai commercianti scafatesi come Coordinatore Scafatese e Provinciale di Noi Moderati è la realizzazione di una Isola pedonale nel centro di Scafati, in modo da evitare ingorghi al centro e renderlo più tranquillo e vivibile e inoltre renderlo più sicuro migliorando allo stesso tempo la viabilità che in questo momento non è sufficiente.