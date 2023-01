Crisi politica al Comune, Noi Scafati: "Sempre in campo per ridare una speranza alla città"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"In campo per prenderci “cura” della nostra città, rendergli, com’è doveroso, un’altra opportunità per poterla “declinare” al

presente: “Scafati è” e non era come oggi purtroppo siamo costretti a fare. Non vogliamo incolpare nessuno, vogliamo semplicemente aiutare a ricostruire un tessuto sociale, morale, economico, culturale, che ormai da tempo non rende sostenibili gli sforzi quotidiani che la Comunità mette in campo, non offre opportunità sociali e di lavoro ai giovani (e a i meno giovani), non da ristoro a quanti vivono la città, non da spazi agli operatori sociali ed economici, non incoraggia gli imprenditori, non assicura sviluppo e servizi atti a poter far vivere le “Famiglie” in sicurezza e in pace. “Si diventa una persona cattiva quando te ne lavi le mani” e “Noi” non vogliamo essere ricordati per quelli che hanno seguito le orme di Ponzio Pilato, per questo eccoci in campo senza indugi riproponendo cio’ che dicemmo 3 anni fa nei vari appelli (in gran parte inascoltati) lanciati nel Maggio del 2019. E’ una “Missione di speranza” che vorremmo condividere con tanti scafatesi nella pace e nella concordia con l’auspicio di poter rinverdire un paese da un po’ di tempo lasciato nell’oblio". Lo dichiara Espedito De Marino del gruppo "Noi Scafati".