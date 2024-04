Europee 2024, presentata la lista Forza Italia-Noi Moderati per il Sud: due salernitane in corsa

Questa mattina, il vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati Pino Bicchielli e il coordinatore regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello hanno consegnato, presso il tribunale di Napoli, la lista “Forza Italia Berlusconi Presidente Noi Moderati” per la Circoscrizione Sud, che comprende anche la Campania e quindi la provincia di Salerno. La lista dei forzisti sarà guidata dal segretario nazionale Antonio Tajani e che vede in pole position lo stesso Martusciello. Due i salernitani o meglio salernitane in corsa: le europarlamentari uscenti Isabella Adinolfi e Lucia Vuolo.

Il commento

"Una grande emozione per me e per Noi Moderati: siamo in campo per le prossime elezioni Europee, Noi Moderati c’è e come sempre siamo pronti a metterci in gioco fino alla fine e lo abbiamo dimostrato – ha dichiarato l’onorevole Bicchielli – Lo abbiamo già detto e lo confermiamo oggi: saremo la vera sorpresa di questo importante appuntamento elettorale, il valore aggiunto del Ppe, partito nel quale ci riconosciamo”.

La lista completa

Per il collegio Sud i candidati sono:

1. Antonio Tajani

2. Isabella Adinolfi

3. Fulvio Martusciello detto Fulvio

4. Alessandra Mussolini

5. Lucia Vuolo detta volo detta Vulo

6. Giuseppina Princi detta Giusi

7. Paolo Soccorso Dell’Erba

8.Antonella Ballone

9. Angelo Antonio D’Agostino

10. Laura De Mola

11. Raffaele De Rosa

12. Eliseo Iannini

13. Sonia Palmieri detta Sonia detta Palmieri 14. Barbara Ricci

15. Riccardo Rosa

16. Alessandro Sacchi

17. Francesco Salatiello detto Fra

18. Marcello Vernola